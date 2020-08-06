Составлен список самых раздражающих фраз из резюме

https://static.news.ru/photo/70ec7826-d83f-11ea-90e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекрутеры назвали фразы из резюме претендентов на вакансии, которые способны вызвать у читающего раздражение. При этом почти половина (49%) респондентов отметили, что их в резюме соискателей ничего не раздражает.

Так, 18% опрошенных не нравится слово «стрессоустойчивость», 14% — «коммуникабельность», и 7% раздражает фраза «лёгкая обучаемость». Также в список слов и фраз, которые могут вызвать негативную реакцию у рекрутера, вошли «активная жизненная позиция», «клиентоориентированность», «амбициозность», «многозадачность» и «нацеленность на результат». В аналогичном опросе пятилетней давности в топ-10 попали также «большая зарплата», «презентабельная внешность», «хочу», «ответственность» и «владение офисной техникой», но в 2020 году эти фразы рейтинг покинули, пишут «Известия».

Каждый третий опрошенный рассказал, что его в резюме могут раздражать отдельные фразы, 14% негативно реагируют на наверное оформление резюме и 47% удручает неграмотность соискателей.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Института прогрессивного образования составили рейтинг профессий, которые будут наиболее востребованы после пандемии коронавирусной инфекции. По данным специалистов, после пандемии по-прежнему останется спрос на медиков. Также будут востребованы профессии, представители которых смогут выводить компании из бизнеса, предлагать новые решения и стандарты.