Mediascope составил рейтинг телеканалов России.
Среднегодовая доля среди сильного пола составила 8,9%. В Москве по этому показателю канал также занял первое место с долей 9,2%, — отмечается в сообщении.
При этом средний возраст зрителя РЕН ТВ составил 49 лет, что является минимальным показателем среди общественно-политических каналов.
Первое место по целевой аудитории 25–54 занял Первый канал с долей 8,4%.
На втором месте закрепился телеканал «Россия 1» с долей 7,5%. СТС занял третье место — 7,4%.
Как ранее писал NEWS.ru, Mediascope назвал самое популярное эфирное событие 2019 года. Так, трансляция военного парада, которая посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, заняла первое место. Её транслировали в прямом эфире с помощью 53 камер.
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