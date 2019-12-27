https://static.news.ru/photo/7daabfd8-28b7-11ea-b80d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Mediascope составил рейтинг телеканалов России. РЕН ТВ занял первое место в мужской аудитории и вышел на четвертое место среди всех телеканалов в Москве.

Среднегодовая доля среди сильного пола составила 8,9%. В Москве по этому показателю канал также занял первое место с долей 9,2%, — отмечается в сообщении.

При этом средний возраст зрителя РЕН ТВ составил 49 лет, что является минимальным показателем среди общественно-политических каналов.

Первое место по целевой аудитории 25–54 занял Первый канал с долей 8,4%.

На втором месте закрепился телеканал «Россия 1» с долей 7,5%. СТС занял третье место — 7,4%.

Как ранее писал NEWS.ru, Mediascope назвал самое популярное эфирное событие 2019 года. Так, трансляция военного парада, которая посвящена 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, заняла первое место. Её транслировали в прямом эфире с помощью 53 камер.