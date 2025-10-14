Сосиски по акции превращаются в нереальную вкусноту — на завтрак или как закуска: готовлю без хлопот

Этот рецепт я подсмотрел у знакомой, когда гостил у нее на даче, и был приятно удивлен его простотой. Меня подкупило, как из самых обычных продуктов получается такое аппетитное и хрустящее блюдо. Теперь это наш семейный фаворит на завтрак, особенно в выходные дни.

Для приготовления мне нужно: 10 сосисок, 2 листа армянского лаваша, 180 г твердого сыра, 3 яйца и любимые специи. Лаваш я нарезаю полосками по ширине сосисок. Сыр натираю на крупной терке. Яйца взбиваю в миске с щепоткой соли и специями.

На край каждой полоски лаваша выкладываю немного сыра, кладу сосиску и плотно заворачиваю, смазывая край яичной смесью для склеивания. Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла. Каждую завернутую сосиску обмакиваю в яичную смесь и обжариваю со всех сторон до золотистой корочки. Подаю сразу, пока лаваш хрустящий, а сыр внутри тягучий и горячий.

