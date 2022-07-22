Сооснователь Group-IB рассказал о перспективах своего дела о госизмене Сооснователь Group-IB Сачков признался, что у него нет надежды по делу о госизмене

Фото: vk.com/ilya_sachkov

Илья Сачков

Сооснователь Group-IB Илья Сачков, обвиняемый в государственной измене, перед судом сказал матери о безнадежности своего дела, передает корреспондент RTVI. Бизнесмен поделился с близкими своими ожиданиями от решения суда и рассказал им об условиях в СИЗО, показав им похудевший живот.

Надежды нет, — сказал Сачков.

Бизнесмена арестовали 29 сентября по делу о госизмене. В тот же день в офисе его компании прошли обыски. Арест Сачкова связывали с делом о госизмене двух бывших сотрудников ФСБ — Сергея Михайлова и Дмитрия Докучаева, так как Сачкова ранее допрашивали по этому делу как свидетеля. Фигурантам было предъявлено обвинение в раскрытии ФБР информации об оперативно-розыскной деятельности по делу гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. По другим данным, причиной ареста могло стать стремление Сачкова вывести бизнес за пределы России.

Сачков заявлял, что обвинение не связано с непосредственной работой и деятельностью компании. Он добавил, что это обстоятельство может свидетельствовать о его невиновности.