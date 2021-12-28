Сомелье дал советы перед новогодней ночью

Не стоит экономить на икре, фруктах и деликатесах к новогоднему столу, к тому же необходимо выбрать качественное вино, потому что «самоуважение должно выражаться в напитке», рассказал Сиб.фм шеф-сомелье Евгений Ксенофонтов. Он подчеркнул, что вино нужно пить из правильных бокалов: так у напитка раскрывается вкус и аромат.

Лучше брать вино той стоимости, на которую себя ценишь. На сколько ты себя чувствуешь — то вино и покупай, самоуважение должно выражаться и в напитке. Всегда важно повышать планку, так появляется «винная насмотренность» и развивается вкус, причём не только в вине. И да, каждое вино пьют из правильного бокала. Его форма позволяет аромату раскрыться, а это воздействует на вкус и то, как мы его воспримем, — рассказал Ксенофонтов.

По словам сомелье, ничего страшного не случится, если смешать разные сорта вин в правильном порядке. Ксенофонтов подчеркнул, что количество выпитого вина должно быть соразмерно количеству выпитой воды. Вода увеличивает скорость химических реакций в организме и делает каждый глоток вина по-своему «новым», заверил Ксенофонтов.

Ранее нарколог Евгений Брюн дал советы, как справиться с похмельем после Нового года. Врач не рекомендовал опохмеляться алкоголем. Он также посоветовал не использовать аспирин людям с болезнями желудка.