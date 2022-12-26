Сомелье дал совет по выбору идеального шампанского к новогоднему столу Сомелье Саркисян посоветовал покупать недорогое шампанское не старше двух лет

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При покупке недорогого шампанского важно обратить внимание на дату его розлива, рассказал «Невским Новостям» сомелье Артур Саркисян. По его словам, не стоит покупать напиток, который пролежал на полке магазина больше одного-двух лет. Данное правило не распространяется на дорогие напитки, поскольку в случае с премиальным алкоголем, чем он старше, тем лучше.

Если покупаете недорогие игристые вина. Если они больше года-двух находятся на полке магазина, то могут быть уже вялыми, не такими интересными. Лучше брать свежее. К дорогим напиткам это не относится. Там чем старше, тем лучше, — посоветовал Саркисян.

Сомелье отметил, что в России больше нет недостатка хорошего шампанского, так как отечественные производители игристых вин стали более конкурентоспособными. Эксперт также добавил, что переплачивать за хороший напиток нет необходимости — его можно купить и за 300-400 рублей. При этом чем популярнее бренд, тем больше у него гарантий качества, пояснил специалист.

Нарколог Василий Шуров ранее рассказал: чтобы наутро после Нового года не беспокоила головная боль и сильное похмелье, рекомендуется пить не более одного бокала шампанского в час. По его словам, именно этого объема алкоголя будет достаточно, чтобы как следует веселиться, но при этом несильно захмелеть, не перепить и не совершить ничего постыдного. Эксперт посоветовал контролировать количество потребляемого алкоголя и пить постепенно, маленькими дозами.