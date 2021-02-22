Соловьёва возмутили публикации о его многомилионной зарплате

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Теле- и радиоведущий Всероссийской гостелерадиокомпании (ВГТРК — телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России») Владимир Соловьёв заявил, что появившиеся в СМИ данные о его многомиллионной зарплате не соответствуют действительности. Он назвал обнародованные сведения слухами, которые запустили его недоброжелатели с целью провокации.

Журналист дал понять, что его гонорары намного скромнее. Всё потому, что на передачи с его участием «ничего не выделяется» из бюджета, так как они имеют высокие рейтинги.

Это чушь полная. Если почитать некоторые СМИ, то выходит, что я зарабатываю миллиарды, — цитирует возмущённого Соловьёва URA.RU.

Размер своей реальной зарплаты он, впрочем, называть не стал, а данные о рейтингах не конкретизировал.

Другой фигурант из списка самых высокооплачиваемых журналистов России телеведущий Первого канала Артём Шейнин обсуждать свою зарплату вообще отказался. Он переадресовал все вопросы к пресс-службе телеканала.

Ранее, как писал NEWS.ru, в СМИ появилась информация о зарплатах популярных медиаперсон. Лидером стал руководитель Клуба весёлых и находчивых (КВН) Александр Масляков с ежегодным заработком в 500 млн рублей. На второй строчке рейтинга — глава RT Маргарита Симоньян с годовым доходом в 250 млн. На третьем месте — Шейнин, зарабатывающий 100 млн в год. Четвёртую строчку занимает Андрей Малахов («Россия 1») со «скромными» 90 млн рублей и дополнительным доходом от собственного интернет-издания. Замыкает пятёрку Соловьёв, годовой доход которого оценён в 52 млн рублей.