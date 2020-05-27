Соловьёв заявил об информационной войне против ведущих госканалов

https://static.news.ru/photo/74b082f2-4c64-11ea-a5f6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв считает, что против сотрудников государственных телеканалов ведётся информационная война.

Журналист общался с главным редактором RT Маргаритой Симоньян во время стрима в YouTube. Она заявила, что российские пользователи и каналы RT подвергаются цензуре на американских площадках, которые якобы подчиняются правительству США.

У нас вообще нет никакого суверенитета в информационном пространстве. Мы страна победившей американской цензуры, — заявила главный редактор RT.

Соловьёв ответил, что против России ведут информационную войну. По его словам, в 2014 году была поставлена задача «дискредитировать всех тех, кому доверяют люди». Телеведущий считает, что информационной атаке подвергаются ведущие «России 1» Дмитрий Киселёв, Сергей Брилёв и сам Соловьёв, а также Маргарита Симоньян. По его мнению, информационную войну ведут созданные на Западе структуры, которые финансируют западные фонды, а также бизнесмен Михаил Ходорковский.

Телеведущий не согласился тем, что его называют пропагандистом. Он подчеркнул, что в его программах участвуют люди с разными мнениями.

NEWS.ru писал, что Соловьёв отказался давать интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Он назвал его «мерзавцем, продажной сволочью и агентом нацистских украинских спецслужб». В ответ на это Гордон назвал Соловьёва умнейшим человеком, который является «сволочью и подонком».