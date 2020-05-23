Соловьёв рассказал, почему не хочет общаться с Дмитрием Гордоном

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Российский телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё нежелание давать интервью украинскому коллеге Дмитрию Гордону тем, что презирает его.

Об этом он заявил в эфире своего шоу на телеканале «Россия-1». В беседе с изданием «Ридус» Соловьёв рассказал , чем вызван его отказ от интервью с Гордоном. Он сравнил эту ситуацию с тем, как если бы ему предложил интервью нацистский пропагандист в годы Великой Отечественной войны.

Вы себе представляете, Великая Отечественная война, 1943 год или 1944 год, и звонит нацистский пропагандист, работающий в тесном содружестве со всеми спецслужбами нацистской Германии, и пытается взять интервью, вы о чем? — сказал телеведущий.

Он также заявил, что проведение интервью по скайпу является неприемлемым. Свои слова он объяснил тем, что даже интернет-платформа не является достаточно открытой для диалога площадкой.

Это мерзавец, продажная сволочь, агент нацистских украинских спецслужб. Какая открытая площадка? Для него открытая площадка — это Нюрнбергский трибунал, — подчеркнул Соловьёв.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более 200 тысяч человек поддержали петицию с призывом запретить российскому телеведущему Владимиру Соловьёву въезд в Италию.