Двести тысяч человек поддержали идею запретить Соловьёву въезд в Италию

https://static.news.ru/photo/49d06dfe-9840-11ea-b10d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Более 200 тысяч человек поддержали петицию с призывом запретить российскому телеведущему Владимиру Соловьёву въезд в Италию.

Адресатом призыва стала глава итальянского МИД Лучана Ламорджезе. Петиция, автором которой выступил православный священник-эмигрант отец Сергий, появилась в Интернете осенью 2019 года. За это время документ получил более 200 тыс. подписей.

В тексте говорится, что «агрессивная риторика» Соловьёва заставила многих молодых людей вступить в частные военные организации и принять участие в «братоубийственных войнах» в Украине и Сирии. Отец Сергий выразил уверенность, что слова Соловьёва зачастую оскорбляют россиян и усиливают военную риторику, передаёт «Лента.ру».

На деньги, полученные от пропаганды, купил две виллы возле озера Комо и хочет поселиться там, — говорится в петиции.

Ранее NEWS.ru писал, что Соловьёв возмутился, что «кремлёвские» СМИ никак не отреагировали на шквал критики в его адрес. Журналисты, наоборот, присоединились к травле и разжиганию скандалов вокруг ведущего.