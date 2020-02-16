https://static.news.ru/photo/8216d5c4-50ef-11ea-8d20-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что не относится к гражданским жёнам как «бесплатным проституткам», но уважает священнослужителя Русской православной церкви Димитрия Смирнова и его позицию.

Нельзя не признать, что его слова ранят и обижают многих. Как посмел священник... И посмеет ещё не раз. И будет «глаголом жечь сердца людей» — так отец Дмитрий видит своё предназначение, — заявил телеведущий.

Соловьёв добавил, что атеистам и невоцерковлённым людьми не нужно слушать священника, а тем более запрещать то, что они «прощают себе» — критику.

По мнению Соловьёва, в России «каждый знает, каким должен быть священник, и каждый считает долгом указывать», поэтому лицемерно запрещать священнослужителям держать мнение при себе.

Как писал NEWS.ru, в РПЦ посчитали, что отец Димитрий пытался привлечь внимание к безответственности мужчин, а не оскорбить женщин. Союз женщин России назвал высказывание священника глупым.