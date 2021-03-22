Соловьёв высказался об интервью Собчак со «скопинским маньяком»

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Телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал интервью Ксении Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым.

Комментируя сообщение, опубликованное в Telegram-канале «Меркури» о том, что «Собчак достигла дна», пообщавшись с преступником, Соловьёв заявил: «а что, у кого-то были сомнения?».

Ещё гражданочка и поучает всех о том, какой должна быть журналистика. А вопрос простой. Собчак платила этой мрази за интервью? Если да, то это уже не просто «исследование зла» гражданочкой, а монетизация преступления маньяком. То есть Мохов продаёт своё преступление, боль жертв, а Собчак с радостью покупает, — написал телеведущий.

Как писал NEWS.ru, ранее Mash сообщил, что Собчак заплатила Виктору Мохову, известному как «скопинский маньяк», 50 тысяч рублей и купила ему мебель для дома за участие в её фильме. Мохов подтвердил каналу, что говорил с Собчак «по делюге» и съездил на могилу матери и свой завод. Сама телеведущая отрицает, что передавала Мохову деньги.

Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку.

В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта. Однако вместо того чтобы вернуться домой, как это предписывают правила, он отправился сниматься в телешоу, а затем, получив солидный гонорар, поехал отдыхать.