Соловьёв предложил наградить силовика, ударившего женщину ногой в живот

https://static.news.ru/photo/c876c3f4-5fb6-11eb-8d7b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: vrsoloviev/instagram.com

Телеведущий Владимир Соловьёв назвал провокацией ситуацию с 54-летней петербурженкой Маргаритой Юдиной, которую силовик ударил ногой в живот в ходе несогласованной акции протеста 23 января. Он призвал наградить силовика и обеспечить его жильём.

При этом, по его мнению, на получившем широкое распространение видео женщину лишь «отталкивают ногой, упираясь в живот». Ощущение удара, уверен он, возникло из-за искусно выбранного оператором ракурса, когда женщина бросилась наперерез омоновцам. Это, подчеркнул Соловьёв, вызывает вопросы «к этой гражданочке и к оператору, который снимал».

А за что вы хотите посадить [силовика]? Ребята только что провели задержание человека, не случайно они его взяли. Она — участница несанкционированного и запрещённого митинга, — возмутился журналист в эфире шоу «Полный контакт» на YouTube-канале «Соловьёв Live».

Аналогичную позицию он озвучил и в своём Telegram-канале.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

В момент массовых задержаний Юдина попыталась узнать у правоохранителей, за что они задержали молодого человека. Один из полицейских, которые вели мужчину, не останавливаясь, ударил женщину в живот, из-за чего та упала на асфальт спиной и ударилась головой. Гражданка была госпитализирована. При этом от медиков поступали противоречивые данные о её состоянии.

На волне высокого общественного внимания уже на следующие сутки Юдину выписали. Перед этим в палату к ней пришёл с извинениями полицейский, который, по его словам, и был тем, кто ударил её ногой. Он объяснил свои действия стрессовой ситуацией, при которой невозможно было оперативно оценить степень угрозы.

Женщина правоохранителя поначалу простила. Однако позже заявила, что сделала это под эмоциональным давлением. По её словам, она попала в реанимацию в тяжёлом состоянии, а когда усилилось внимание прессы, ей поменяли диагноз на травму средней тяжести, выписав с формулировкой едва ли не как у здорового человека. Юдина подчеркнула, что полицейские не взяли у неё показания по факту удара омоновца, а только просили простить его. Теперь она планирует поддержать правозащитников, которые хотят добиться наказания полицейского, и при необходимости обратиться с заявлением в Следственный комитет.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные люди в штатском вывезли соратника Навального юриста Владлена Лося с территории России. Мужчину доставили к границе Белоруссии, гражданином которой тот является.