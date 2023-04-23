Соловьев опубликовал видео сына Пескова во время службы в ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Российский журналист Владимир Соловьев опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры с сыном замглавы администрации президента Дмитрия Пескова Николаем в зоне СВО. Эти кадры были сняты в конце января 2023 года под Соледаром во время записи интервью с одним из расчетов реактивной артиллерии «Вагнера».

Я первоход. До этого не было боевого опыта. В армии служил срочную, артиллерист. Базовые навыки получил, но уже боевой опыт только здесь, на месте. На гражданке работал в разных сферах, — рассказал мужчина в маске на видео.

Соловьев также опубликовал фотографию, на которой, по его словам, изображен Николай Песков и расчет РСЗО «Ураган» подразделения реактивной артиллерии ЧВК, в котором он проходил службу. В тот момент, когда был сделан снимок, на окраинах Соледара шли стрелковые бои, отмечает Соловьев.

Ранее военный корреспондент Роман Косарев опубликовал в Telegram фото, на котором, предположительно, изображен сын Пескова Николай. На снимке мужчина предстал в военной форме и с закрытым лицом, в руке у него автомат. Военкор рассказал, что Песков-младший помогал детям, пострадавшим в результате боев.

Николай Песков ранее рассказал в беседе с KP.RU, что сам решил принять участие в боевых действиях на Украине. Песков-младший сменил фамилию, чтобы его не узнали. Он не стал говорить о том, какие задачи выполнял в зоне спецоперации. При этом он отметил, что был награжден медалью «За отвагу» «за определенный боевой подвиг».