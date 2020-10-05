Солодов: река Налычево не загрязняет Тихий океан на Камчатке

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Предельно-допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в реке Налычево, впадающей в Тихий океан, находится в норме, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов по итогам проведённой специалистами проверки.

По словам главы Камчатки, исследования воды в реке Налычево было проведено 4 октября, а 5 октября туда будет направлена еще она экспедиция экологов. Организаторами дополнительной проверки выступил Кроноцкий заповедник, представляющий «заинтересованное экологическое сообщество», приводит слова Солодова РИА Новости.

Пробы там тоже взяты, визуальный осмотр проведен. Результаты расширенных проб мы ждём. Те пробы, которые общие, показывают отсутствие превышения предельно-допустимой концентрации, — заявил глава края на брифинге.

Врио министра экологии и природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков дополнил его слова указанием на то, что река Налычево протекает через одноимённый природный парк, в котором просто нет и не может быть вредных производств, так как он является особо охраняемой природной территорией. Грязный цвет воды в реке объясняется тем, что она протекает по горным и вулканическим районам, добавил он.

Любая река, особенно горная, всегда выносит шлейф мутности из осадочных и прочих пород, — сказал Кумарьков.

Как сообщал NEWS.ru, ранее глава Камчатского края Владимир Солодов назвал три основных причины, которые могли привести к сложной экологической ситуации на побережье. По его словам, причиной могла стать деятельность человека, разлив пока неустановленных отравляющих веществ или же природный характер случившегося.

Напомним, 3 октября жители Камчатки стали присылать фотографии того, что они назвали настоящей экологической катастрофой. Берег Халактырского пляжа оказался усеян погибшими осьминогами, морскими ежами, крабами, мидиями. Местные сёрфингисты пожаловались на плохой запах и отравления.