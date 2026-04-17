«Солнечный эликсир» — мой утренний ритуал бодрости без кофе. Только польза и 2 минуты времени

«Солнечный эликсир» — мой утренний ритуал бодрости без кофе. Только польза и 2 минуты времени

Когда нужен заряд бодрости, но кофе уже надоел, этот коктейль становится настоящим спасением. Морковный сок дает сладость и витамины, лимон — свежесть, а куркума с имбирем создают согревающий аккорд.

Что понадобится

Морковный сок (свежевыжатый или качественный магазинный) — 200 мл, лимонный сок — 2 ст. л., молотая куркума — 0,5 ч. л., молотый имбирь — 0,5 ч. л., лед для подачи — по желанию.

Как готовлю

В блендер или удобную банку с плотной крышкой наливаю морковный и лимонный сок. Добавляю куркуму и молотый имбирь.

Закрываю крышкой и интенсивно взбиваю в течение 30–40 секунд до получения однородного, слегка вспененного напитка ярко-оранжевого цвета.

Сразу же переливаю в высокий стакан, при желании добавляю несколько кубиков льда и подаю. Для лучшего вкуса и полного раскрытия аромата специй рекомендую употреблять коктейль сразу после приготовления.

