Солист «Би-2» назвал наказание за нарушение тайских законов несоизмеримым Лева «Би-2» признал нарушение тайских законов и назвал наказание несоизмеримым

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Лева «Би-2»

Лидер и сооснователь рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признал вину за нарушение законов Таиланда, отметив, что наказание за это стало несоизмеримым. В беседе с «Известиями» музыкант также поблагодарил израильскую сторону за помощь.

Бортник добавил, что для него такое наказание стало неожиданностью. Он подчеркнул, что понимает: закон был нарушен, хоть и не по вине артистов. Исполнитель объяснил, что летел в Израиль отдельно от остальных участников коллектива, потому что у него имеется только гражданство еврейского государства, поэтому было решено отправить сначала его. Музыкант считает, что в истории есть «российский след», а на группу — «некий заказ».

24 января участники группы выступили на сцене клуба Illuzion Phuket на курортном острове Пхукет. Сразу после завершения концерта «Би-2» арестовали. Telegram-канал Mash сообщал, что арест запрашивало генконсульство России в Таиланде в связи с критикой СВО. После задержания музыканты уточнили, что заплатили штраф за неправильно оформленные документы.

Ответственность за туристические визы для участников группы взяли на себя организаторы концерта в Таиланде — компания VPI Event. Организаторы объяснили, что произошла ошибка в документах, именно поэтому рокеры оказались за решеткой.