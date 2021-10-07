«Солдатские матери» объяснили, почему прекратили работать со срочниками

Правозащитная организация «Солдатские матери» больше не будет работать с военнослужащими, в частности со срочниками, из-за приказа ФСБ. В нём запрещается сбор данных, которые могут послужить угрозой национальной безопасности страны: в частности, это информация о «состоянии законности в вооружённых силах», рассказала председатель организации Оксана Парамонова в беседе с Lenta.ru.

Кроме того, пункты, касающиеся морально-психологического состояния военнослужащих, состояния их здоровья. С этим мы также работали в ежедневном режиме, принимая обращения из армии и в ряде случаев придавая их гласности с целью повлиять на улучшение ситуации, — заявила Парамонова.

«Солдатские матери» принимали обращение от родителей и в случаях, когда бойцы жаловались на состояние их одежды или условия проживания. В качестве примера Парамонова привела рваные берцы, изношенную форму или несоблюдение санитарных норм в казармах. Помимо этого, подчеркнула Парамонова, некоторые пункты приказа ФСБ запрещают организации оказывать помощь в расследовании преступлений в вооружённых силах РФ. Члены организации помогали собирать улики, искать доказательства вины и представляли интересы пострадавших в суде.

ФСБ утвердила перечень сведений, которые не относятся к государственной тайне, но получение которых иностранными государствами, иностранными гражданами и международными организациями может быть «использовано против безопасности» РФ. Всего в документе 60 пунктов, они касаются информирования о любой военной деятельности, а также о работе ФСО, СВР, ФСБ и Роскосмоса.

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