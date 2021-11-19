Почти 70% россиян посчитали своё материальное положение сложным

69% россиян находятся в сложной финансовой ситуации, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведённого Центром исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ. О том, что ежемесячный доход позволяет удовлетворять основные потребности семьи, сообщили 29% респондентов. При этом каждый четвёртый россиянин (24%) выразил надежду, что его материальное положение в скором времени улучшится. Годом ранее так считал только каждый десятый опрошенный.

По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, возросший в 2021 году оптимизм по вопросу улучшению финансового состояния связан с адаптацией, когда специалисты из менее успешных секторов экономики переключились на другие виды деятельности.

Сказался дефицит кадров и отток мигрантов — появились возможности для трудоустройства. Вместе с этим заработная плата стала расти в среднем на 9%, а в таких отраслях, как торговля, ИT, строительство, — до 13%, — пояснил Сафонов

Работа региональных властей, которые вводили в этот раз точечные ограничения, что позволило избежать массового закрытия предприятий, также повлияла на ситуацию

Но рост заработной платы коснулся не всех, к тому же уровень инфляции остаётся высоким, поэтому большинство людей (69%) чувствуют это своим карманом, — заключил Сафонов.

Почти треть опрошенных (29%) заявила о том, что месячный доход семьи легко покрывает основные потребности. Но 69% населения, куда в основном относятся люди старшего возраста (51–65 лет) и жители сел, сообщили о финансовых трудностях и нехватке денег. Годом ранее на материальные сложности жаловались 66% жителей страны.



О негативном сценарии в 2021 году говорит каждый пятый (21%) россиянин, а 44% полагают, что их финансовое положение останется без изменений. При этом оптимистичность прогнозов зависит от возраста респондентов — молодые опрошенные более уверены в позитивном исходе.