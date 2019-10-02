https://static.news.ru/photo/131216f6-e4ee-11e9-b038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Ежедневно российский гражданин в среднем тратит 558 рублей.

Такие данные приводит холдинг « Ромир ».

Средний недельный чек российских граждан показывает динамику среднего значения стоимости покупок, совершённых в течение недели. Социологи пояснили, что рассчитывается он на основе информации о потреблении домохозяйств.

На прошлой неделе, с 23 по 29 сентября, средний чек, как и недельные расходы, продемонстрировал стабильность.

Так, недельный средний чек практически не изменился, потеряв лишь семь копеек относительно значений предыдущей недели. Исследователи отметили, что по сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек снизился на 2,2%, или на 12 рублей 50 копеек.

Сопоставив текущее значение недельного среднего чека со среднегодовым показателем за последние 12 месяцев, то средний чек на 39-й неделе оказался выше на 1,8%, или 9 рублей 60 копеек, — указано в сообщении.

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