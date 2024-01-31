Социологи назвали отличительные черты богатейших россиян Исследование: среди богатейших россиян преобладают мужчины с высшим образованием

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Среди богатейших людей России преобладают мужчины, получившие образование в московских вузах и заработавшие свое состояние в топливно-энергетической, финансовой или промышленной сфере, сообщает РБК со ссылкой на исследование центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ. Как отмечается, ученые составили портреты сверхбогатых россиян и назвали их отличительные черты.

Авторы работы проанализировали биографию бизнесменов, которые хоть раз попадали в российский список Forbes с 2004 по 2021 год. Всего их 379 человек, и эта группа сверхбогатых россиян остается «слабо изученной», говорится в исследовании.

Как отмечается, в последние годы топ-200 состоятельных россиян стал пополняться женщинами и молодыми бизнесменами. Однако происходит это довольно редко. Так, доля новичков за последние годы достигает лишь 3%.

Ранее журнал Forbes назвал самого богатого человека на планете. Им стал владелец компании LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton), которая производит предметы роскоши, Бернар Арно. Его состояние оценивается в $211 млрд. Предыдущий лидер рейтинга миллиардер Илон Маск опустился на вторую строчку. Его состояние теперь оценивается в $180 млрд. При этом годом ранее у него было $219 млрд.