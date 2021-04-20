Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

https://static.news.ru/photo/9e6d7976-a1e3-11eb-bb03-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице начала ухудшаться в последние недели, заявил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, в связи с этим особого внимания заслуживает предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей при помощи дополнительных скидок в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые подключатся к этой программе.

Более того, думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками. Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса, — написал Собянин в своём блоге.

Он считает, что средства на финансирование программы можно собрать за счёт пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса. При этом городское правительство обеспечило бы всю необходимую поддержку по организации.

Используем для этого инфраструктуру, созданную в прошлом году, когда город успешно реализовал программу стимулирования потребительского спроса «Миллион призов», — уточнил мэр.

Собянин добавил, что о запуске программы власти сообщат в ближайшее время.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила ситуацию с коронавирусом в России. По её словам, она «ещё недостаточно стабильная».