Собянин заявил, что в Москве вакцинируют 7 млн человек

https://static.news.ru/photo/855bea96-3788-11eb-858a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Вакцинировать от коронавируса следует около семи миллионов жителей столицы, заявил мэр города Сергей Собянин.

В Москве на перспективу надо вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, московские власти планируют наращивать мощности временных госпиталей, а клиники, в свою очередь, не будут выводиться из плановой помощи.

Как писал NEWS.ru, работников бюджетных организаций и государственных служащих столицы принуждали участвовать в испытаниях вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.