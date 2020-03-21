https://static.news.ru/photo/7a899dd0-6c08-11ea-b8f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве нет проблем с продовольствием, несмотря на повышенный спрос на продукты в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 22 марта заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что на московских складах достаточно продовольствия.

Проблем нет. Есть повышенный спрос, люди запасаются впрок. Кто-то уезжает на дачу, кто-то, согласно решениям, находится на домашнем карантине. Такие люди запасались продуктами, — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр подчеркнул, что спрос на продукты повышается по всей стране.

По информации на 22 марта, коронавирусом в мире заразились 310 882 человека, 13 173 погибли, 95 129 пациентов выздоровели. В РФ заболели 306 человек, 18 выздоровели, одна пациентка погибла.

Как ранее писал NEWS.ru, Московский метрополитен не будет закрываться в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщил Собянин.