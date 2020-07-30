Собянин: заболеваемость COVID-19 в Москве снижаться не будет

https://static.news.ru/photo/dccdbf12-d26a-11ea-a806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии ситуации с коронавирусом в Москве. По его словам, заболеваемость COVID-19 в городе снижаться больше не будет.

В настоящий момент пик заболеваемости пройден и сейчас мегаполис находится на минимальном уровне по этому показателю, заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Мы прошли пик (по заболеваемости коронавирусом — NEWS.ru.) и находимся в таком нижнем дециле. На мой взгляд, мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем, — сказал градоначальник.

Ранее NEWS.ru писал, что запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится минимум до конца августа 2020 года. Об этом Собянин рассказал в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.