Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Антошкина

https://static.news.ru/photo/0ac52544-58cc-11eb-a009-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза, депутата Госдумы генерала-полковника Николая Антошкина.

Сегодня после тяжёлой болезни ушёл из жизни генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза Николай Антошкин. <...> Светлая память о Николае Тимофеевиче навсегда сохранится в сердцах его друзей и соратников, — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Антошкин скончался 17 января в больнице в возрасте 79 лет. Место и время похорон будут объявлены 18 января, после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками.

Николай Антошкин родился 19 декабря 1942 года. Он командовал авиационной группировкой в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В качестве командующего Среднеазиатским военным округом обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей. В 1989–1993 годах Николай Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а после этого был командующим фронтовой авиацией.

Ранее бывший член ЦИК России, экс-депутат Госдумы и экс-сенатор Василий Лихачёв умер в возрасте 67 лет, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. По его словам, политик скончался после продолжительной болезни. Лихачёв родился в 1952 году в Нижнем Новгороде. За свою жизнь он успел поработать на важных государственных и дипломатических постах. Он занимал должность вице-президента Татарской ССР, председателя Госсовета Татарстана, члена Совфеда и депутата Госдумы и замминистра юстиции РФ. В 1998–2003 годах был постпредом страны при Европейских сообществах в Брюсселе. С 2016 по 2018 год являлся членом ЦИК, где отвечал в том числе за вопросы международного сотрудничества, писал NEWS.ru.