Собянин сравнил железнодорожные станции Москвы с европейскими вокзалами

Новые железнодорожные платформы в Москве по виду и удобству для пассажиров не уступают европейским вокзалам. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости. В особенности он выделил Аминьевскую платформу на пересечении Киевского направления железной дороги и Большой кольцевой линии, отметив, что она представляет собой «мощнейший, по сути, вокзал».

Если посмотреть на платформы, которые реконструируем на железной дороге, то они по своему виду и комфортности вполне сопоставимы с любым европейским вокзалом или нашим провинциальным, региональным вокзалом. Эскалаторы, лифты, кассы, туалеты, кафе, переходы на другие виды общественного транспорта, — сказал градоначальник.

Собянин рассказал, что в столице появятся новые центральные диаметры (МЦД). При этом подчеркнул, что их строительство ведётся уже сейчас. По его словам, в 2020 году на эти цели были направлены средства РЖД в размере свыше 100 млрд рублей. В текущем году будет затрачена такая же сумма.

Мэр пояснил, что в столице реализуются гигантские транспортные проекты, но они практически не видны, поскольку строительство ведётся «не посреди улицы», а в рамках транспортных железнодорожных коридоров.

Ранее Собянин заявил, что продление линий столичного метрополитена в Подмосковье не всегда технически правильно и возможно. По этой причине приоритет будет отдан МЦД.