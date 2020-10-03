Собянин сообщил о стабилизации ситуации по коронавирусу в Москве

https://static.news.ru/photo/3b5935ee-0604-11eb-809c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в столице нормализуется.

Как сообщил мэр, ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, несмотря на то, что больницы продолжают заполняться, передаёт РИА Новости.

Также он отметил, что оказывающие плановую помощь больницы пока не будут переведены на работу с больными коронавирусом.

Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество госпитализированных больных всё равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных, — сказал мэр.

3 октября в Москве скончались 29 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Общее количество смертей достигло 5343. За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 2884 жителей столицы, 896 из них были госпитализированы. Всего в Москве с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 300 613 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, во Франции зафиксирован новый рекорд по числу выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом, сообщило санитарное агентство республики Santé Publique.