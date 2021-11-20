Собянин рассказал о сокращении числа мигрантов на стройках в Москве

Количество мигрантов на столичных стройках снизилось более чем в два раза. При этом объём жилищного строительства вырос почти вдвое по сравнению с уровнем пятилетней давности. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках нашего городского заказа, уменьшилось более чем в два раза, — сказал градоначальник.

Он пояснил, что столичные власти уже давно реализуют программу постепенного вытеснения мигрантов и замещения их на ключевых городских проектах специалистами из Москвы или других российских регионов. По его словам, они обладают более высоким уровнем квалификации.

Ранее вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что власти готовят план решения кадрового кризиса на стройках. Он предусматривает отказ от использования труда мигрантов и рационализацию, позволяющую повысить производительность. Процесс строительства должен требовать втрое меньше людей и занимать вдвое меньше времени. Сделать это возможно за счёт технологических решений и механизации возведения объекта.