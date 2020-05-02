Собянин рассказал о числе предоставленных медикам гостиничных номеров

https://static.news.ru/photo/51be6e22-8c78-11ea-be2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что медработникам бесплатно предоставили четыре тысячи гостиничных номеров.

Все равно риск заболевания родных, близких есть. Сегодня уже около 4 тысяч гостиничных номеров предоставлены врачам, еще порядка 6 тысяч находятся в горячем резерве, — отметил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, в столице специально разворачивают гостиничную систему, чтобы врачам не приходилось далеко ехать после тяжёлой смены.

За последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19. Всего по стране с начала эпидемии выявлено 124 054 заражённых коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1222 человека скончались .

Как писал NEWS.ru, ограничения в Москве могут снять в середине мая. Это будет возможно при условия снижения темпов заболеваемости коронавиурсной инфекцией.