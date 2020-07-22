Собянин рассказал о четырёх новых заповедниках в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о появлении четырёх новых заповедных территорий в городе.
Об этом градоначальник
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Также особо охраняемой зоной стал природно-исторический парк «Кусково», который является местом обитания более 50 видов редких животных и растений, среди которых — майский ландыш и жёлтый ирис.
По словам Собянина, в список новых заповедников также внесён ландшафтный заказник «Химкинский» и памятник природы «Лесная балка в Химкинском лесопарке». Здесь произрастают 80–90-летние сосны, что является редкостью для столицы. Кроме того, на территории буроголовая гаичка, сойка и королёк — самая маленькая певчая птичка на континенте.
Протяженная, глубиной до шести метров лесная балка с временным ручьем Воробьевка, протекающим по ее днищу, является местом обитания ласки, зайца-беляка и белок, — написал мэр.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российское правительство установило порядок определения платы за посещение особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.
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