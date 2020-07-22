Собянин рассказал о четырёх новых заповедниках в Москве

https://static.news.ru/photo/379f0018-cbfe-11ea-bfe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Музей Кусково/facebook.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о появлении четырёх новых заповедных территорий в городе.

Об этом градоначальник написал в своём личном блоге. Ранее он уже анонсировал создание в столице 18 новых особо охраняемых природных зон, которые будут являться уникальным объектом природы, отличающимся редкими деревьями, растениями, птицами и животными, а также необычным ландшафтом.

По данным газеты «Вечерняя Москва», одним из таких заповедников стал ландшафтный заказник «Долина реки Очаковки», особенностью которого стали крутые склоны, заросшие ивами и другими деревьями. По словам мэра, на этой территории обитают 12 видов птиц, внесённых в Красную книгу, такие как красноголовый нырок, камышница, коростель, ушастая сова и другие, а также редкие животные — ласка, полёвка-экономка, мышь-малютка.

Также особо охраняемой зоной стал природно-исторический парк «Кусково», который является местом обитания более 50 видов редких животных и растений, среди которых — майский ландыш и жёлтый ирис.

По словам Собянина, в список новых заповедников также внесён ландшафтный заказник «Химкинский» и памятник природы «Лесная балка в Химкинском лесопарке». Здесь произрастают 80–90-летние сосны, что является редкостью для столицы. Кроме того, на территории буроголовая гаичка, сойка и королёк — самая маленькая певчая птичка на континенте.

Протяженная, глубиной до шести метров лесная балка с временным ручьем Воробьевка, протекающим по ее днищу, является местом обитания ласки, зайца-беляка и белок, — написал мэр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российское правительство установило порядок определения платы за посещение особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.