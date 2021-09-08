Собянин призвал продолжить жёсткие меры против нелегальных мигрантов
Павел Ермолаев
Павел Ермолаев
20:44, 08 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что в целях борьбы с хулиганством и нарушением миграционного законодательства нелегальных мигрантов нужно наказывать высылкой из страны и запретом въезда. Об этом градоначальник рассказал в интервью KP.RU.
Что касается хулиганства и нарушения миграционного законодательства, рецепт один — наказывать, высылать из страны и запрещать въезд. Что, собственно, и происходит, — отметил Собянин.
Он добавил, что такая практика будет продолжаться. По мнению мэра, мигрантам не запрещают приезжать в страну для работы, но им стоит соблюдать общественный порядок.
Ранее в дежурную часть сообщили о «большом скоплении людей» и драке в посёлке Усово-Тупик у дома на Рублёвке. Как уточнил источник в правоохранительных органах, драка произошла 4 сентября, по данному факту проводится проверка.
До этого сообщалось, что из России депортированы 37 иностранных граждан — участников массового конфликта, произошедшего в начале августа в подмосковных Мытищах. По итогам конфликта было составлено 134 административных протокола о нарушении правил миграционного учёта, мелком хулиганстве и потреблении алкоголя и наркотиков в запрещённых и общественных местах.
По мнению главы Федерации мигрантов России Вадима Коженова, конфликты между мигрантами возникают из-за сильной психологической напряжённости. Её причиной, в свою очередь, становятся тяжёлые условия работы, жаркая погода и трудности с поездкой на родину.