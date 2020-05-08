Собянин поздравил ветеранов с юбилеем Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с 75-летием победы в Великой Отечественной войне и выразил им слова благодарности.
Он отметил, что День Победы является самым дорогим праздником, который объединяет огромную радость, искреннюю благодарность и боль невосполнимых утрат.
В этот день мы особенно остро чувствуем своё кровное родство и духовное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага, — подчеркнул он.
Собянин также пообещал сделать всё возможное для победы над новым невидимым врагом — коронавирусом, чтобы после пандемии организовать масштабное празднование юбилея Победы.
Ранее NEWS.ru писал, что Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) подготовила для ветеранов два видеопоздравления в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
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