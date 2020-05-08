Собянин поздравил ветеранов с юбилеем Победы

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Власти Москвы разъяснили порядок ношения масок после 12 мая. Как сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, москвичи смогут находиться без масок и перчаток только дома и в отдельном рабочем кабинете.

Общественное место — это всё, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми,...