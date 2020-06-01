Собянин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в кафе в жилых домах

https://static.news.ru/photo/130e812e-a42b-11ea-baf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, запрещающий розничную продажу спиртных напитков в заведениях, где площадь зала для посетителей не превышает 20 квадратных метров, а сами кафе расположены в жилых домах и на прилегающих территориях.

Определение площади зала обслуживания посетителей <...> осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом города Москвы в соответствии с федеральным законодательством, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте главы мегаполиса.

Накануне глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал инициативу о повышении возраста, с которого разрешена продажа алкоголя, до 21 года. Он поддержал эту идею. По его словам, чем раньше человек начинает употреблять спиртные напитки, тем раньше у него проявляются проблемы со здоровьем.