Собянин подписал указ об отмене ряда ограничительных мер из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём Telegram-канале, что в Москве отменяется ряд ограничительных мер, введённых в столице из-за распространения коронавируса. В частности, в Москве отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет, а также требование о переводе 30% работников на удалённый режим теперь будет носить рекомендательный характер.

Друзья, волна заболеваемости омикроном продолжает идти на спад. В связи с этим в Москве снимается ряд ограничений: с понедельника, 28 февраля 2022 года, отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания; требование о переводе 30% работников на удаленный режим теперь носит рекомендательный характер, — указано в Telegram-канале.

За минувшие сутки 24 февраля в России официально выявлено 123 460 новых случаев COVID-19, таковы данные оперштаба. В больницы попали 14 937 человек, это на 73% больше, чем 23 февраля. Полностью выздоровели 167 310 пациентов, это на 22,6% больше, чем днём ранее. Скончались в результате инфекции 787 человек.

Отмечается, что по результатам секвенирования, по ситуации на 24 февраля 77,5% образцов относятся к штамму «омикрон», 21,8% — к штамму «дельта», ещё 0,7% — к другим вариантам COVID-19.