Собянин подписал указ об отмене QR-кодов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил действие QR-кодов в столице и ограничения в сфере культуры и спорта. Соответствующее решение принято в связи с улучшением эпидемиологической ситуации, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте градоначальника.

Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 года, в Москве прекращается использование QR-кодов, — написал Собянин.

Наряду с QR-кодами мэр отменил все ограничения на посещение заведений общепита, музеев, театров, концертных, развлекательных, культурных, просветительских, а также спортивных мероприятий.

Для москвичей в возрасте старше 60 лет домашний режим теперь носит рекомендательный характер. По словам Собянина, в ближайшее время в столице в полном объёме возобновится работа кружков и секций программы «Московское долголетие».

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге QR-коды для поcещения общепита, учреждений культуры, объектов спорта и торговли будут отменены с 4 марта. Кроме того, перестанут действовать ограничения, касающиеся нaполняемости ресторанов, бассейнов и фитнеc-центров, магазинов, ледовых катков, океанариумов, аттракционов, аквaпарков.

Власти Северной столицы также отменят обязанность работодателей по переводу на удалёнку возрастных работников и лиц, имеющих хронические заболевания.