Собянин поощрит бизнес за вакцинацию сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства столицы.
Первые 100 организаций, которые выполнят требование о вакцинации 60% и более от числа своих сотрудников,
Уточняется, что 50 грантов предназначено для малого и среднего бизнеса, а ещё 50 — для иных предпринимателей. Также заведениям общепита, которые соблюдают требования по проверке QR-кодов, компенсируют расходы на коммунальные услуги.
Основные условия для получения грантов — соблюдение требований по QR-кодам и обеспечение вакцинации 60% и более работников в сроки, установленные главным санитарным врачом города.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что вакцинация от COVID-19 в Москве набрала хорошие обороты. Число получивших хотя бы первый компонент одной из прививок превышает 2,7 млн человек.