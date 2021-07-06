Собянин поощрит бизнес за вакцинацию сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства столицы.

Первые 100 организаций, которые выполнят требование о вакцинации 60% и более от числа своих сотрудников, получат гранты. Их размер составит 100% от НДФЛ, уплаченного организацией за последний год, но не более 5 млн рублей.

Уточняется, что 50 грантов предназначено для малого и среднего бизнеса, а ещё 50 — для иных предпринимателей. Также заведениям общепита, которые соблюдают требования по проверке QR-кодов, компенсируют расходы на коммунальные услуги.

Основные условия для получения грантов — соблюдение требований по QR-кодам и обеспечение вакцинации 60% и более работников в сроки, установленные главным санитарным врачом города.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что вакцинация от COVID-19 в Москве набрала хорошие обороты. Число получивших хотя бы первый компонент одной из прививок превышает 2,7 млн человек.