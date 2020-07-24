Собянин оценил ситуацию с торговлей в столице

Торговля в Москве набирает обороты и восполняет убытки после снятия многих ограничений, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
В это время работали непродовольственные магазины, магазины, которые продавали товары первой необходимости, продавцы рисковали своим здоровьем, жизнью, но, тем не менее, они стояли за прилавками и обеспечивали москвичей необходимыми товарами, — сказал Собянин во время посещения круглогодичной ярмарки на Старокачаловской улице в Северном Бутово.
24 июля в Москве выявили 645 заболевших. На территории России медицинские специалисты провели более 26 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции нового типа.
Ранее Собянин заявил, что российская столица практически полностью пришла к уровню показателей докоронавирусного периода, писал NEWS.ru.
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