Собянин оценил ситуацию с торговлей в столице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британские МИД и Минтранс напомнили о необходимости соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней для всех, кто прибывает на территорию королевства из России. Ранее стало известно, что РФ с 1 августа открывает авиасообщение с Лондоном.

Великобритания не закрывала границы во время пандемии. В июне власти ввели обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих. В начале июля появился список стран, по приезде из которых люди освобождаются от...