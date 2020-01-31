https://static.news.ru/photo/a372d97c-43aa-11ea-a855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Собственники квартир в двух домах в посёлке Горьковском Омской области получили предписание освободить жильё. Речь идёт о двух бывших общежитиях ПТУ № 34 по ул.Маяковского, комнаты в которых были приватизированы и переделаны в жильё.

Люди годами живут в квартирах, часть которых уже была несколько раз перепродана, у них есть свидетельства о праве собственности, но суды всех инстанций признали приватизацию незаконной и предписали освободить жильё, пишет Nation News.

Дело в том, что изначально жильё в общежитиях сдал внаём директор ПТУ. Но, как позже выяснилось, оба здания находились в областной собственности, а сдавать по социальному найму можно только муниципальное жильё, как объяснили людям. В прошлом году Центр учёта и содержания областной собственности уже расклеивал в подъездах спорных домов объявления о необходимости освобождения квартир.

Среди жильцов есть те, для кого эта собственность — единственное жильё, в которое вложены личные сбережения и даже материнский капитал. Скандал с выселением разгорелся в посёлке в начале прошлого года, людям обещали встречу с чиновниками областной администрации, но она так и не состоялась.

Людям не помогли ни прокуратура, ни местные депутаты, ни Владимир Жириновский, к которому обратились за помощью жильцы злосчастных домов. Пока о жильцах вроде как не вспоминают, но в любой момент собственники квартир могут снова получить уведомления и даже быть выселены принудительно.

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