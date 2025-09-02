Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 18:16

Собраться за 15 минут: эти хитрости спасут утро школьника и родителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Утро перед школой часто превращается в бег с препятствиями. Потерянные тетради, медленный завтрак и торопливые сборы портят настроение всей семье. Но есть простые приемы, которые помогают начать день спокойно и без лишнего стресса.

Готовить одежду и рюкзак лучше вечером, чтобы утром не искать мелочи. Завтрак стоит продумывать заранее — быстрые и питательные варианты сэкономят время. Установленный распорядок помогает ребенку действовать без подсказок, а веселая музыка на фоне делает сборы легче. Если превратить подготовку в игру, например, кто быстрее оденется, то утро пройдет без капризов. Важно, чтобы взрослые сохраняли спокойствие — дети копируют настроение родителей.

Такие привычки создают стабильность и учат самостоятельности. Утро станет добрым началом дня.

Ранее сообщалось, что депрессия у ребенка школьного возраста — не просто капризы или плохое настроение. Это серьезное состояние, которое требует внимания и поддержки со стороны родителей. Вот советы, как помочь ребенку, когда он замкнут и подавлен.

советы
дети
родители
школы
воспитание
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
