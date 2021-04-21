Соболь могут наказать за эфир на радио

https://static.news.ru/photo/4dad3bfa-a2ad-11eb-a909-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские составляют на юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) Любовь Соболь прокол по статье о повторном нарушении правил проведения массового мероприятия. Причиной стало её выступление в эфире радиостанции «Эхо Москвы», рассказал её адвокат Владимир Воронин.

По его словам, в отделе полиции у Соболь попытались отобрать телефон и провести личный досмотр.

Любовь Соболь хотят привлечь просто за участие в эфире «Эха Москвы». В этом эфире не было ни слова от Любови про митинг, — написал юрист в Twitter.

Он опубликовал рапорт, в котором говорится, что активистка призывала неограниченный круг лиц к участию в акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. Также он сфотографировал фототаблицу из материалов дела, в которой указано время, в которое Соболь появляется в эфире радиостанции.

Юриста задержали утром 21 апреля. Её адвокат Владимир Воронин заявил, что полицейские вытащили Соболь из автомобиля такси у метро «Автозаводская».

Днём 21 апреля сотрудники правоохранительных органов активно начали задерживать людей в связи с акциями в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По всей стране ещё до начала мероприятий задержали 182 человека.

Ранее в Москве силовики задержали бывшего заместителя председателя Госдумы Владимира Рыжкова, которого подозревают в организации мероприятия, а также члена Российской академии наук Ефима Хазанова.

Протесты в поддержку Навального запланированы по всей России на 21 апреля. Акции не получили одобрения властей. Генпрокуратура, МВД и Роскомнадзор предупредили об ответственности за распространение информации о митингах и участие в них.