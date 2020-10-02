Собчак вступилась за РФ, говоря о суициде журналистки из Нижнего Новгорода

https://static.news.ru/photo/7e998852-04e4-11eb-90a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и блогер Ксения Собчак назвала «реальных виновников» самоубийства главного редактора онлайн-издания KozaPress Ирины Славиной, которая в прощальной записке возложила ответственность на Российскую Федерацию.

Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня» отметила, что со стороны Славиной делать виноватой в своём шаге целую страну неправильно, а реальные виновники — «кровожадные костюмы в кабинетах».

2 октября главный редактор KozaPress Ирина Славина совершила самоубийство перед отделением МВД. Как рассказал юрист организации «Агора», незадолго до этого у женщины проходили обыски, а в отношении неё были возбуждены уголовные дела за неуважение к власти и публикацию фейков. Собчак считает, что давление из-за этого и могло бы стать одной из причин сведения счётов с жизнью.

Как писал NEWS.ru, ранее СК назначил психиатрическую экспертизу убившей себя журналистки.