Собчак прибыла в УВД Сочи по делу о смертельном ДТП

Телеведущая Ксения Собчак прибыла в УВД города Сочи для встречи с правоохранителями и очной ставки с водителем автомобиля, виновного в ДТП с гибелью человека, передаёт Telegram-канал «112». Авария произошла на трассе Адлер — Красная Поляна 9 октября.

Собчак проходит по делу как свидетель, в момент аварии она находилась на месте пассажира. По данным Telegram-канала, телеведущая выразила желание провести следственные действия и очную ставку 20 октября, хотя они были назначены на 21 октября.

Накануне Собчак улетела в Париж. Однако она пробыла там несколько часов, к вечеру 19 октября вернувшись в Москву. Как заявил адвокат Сергей Радько, никаких ограничений для пересечения границ РФ у свидетеля нет.

В рамках следственных действий планируется допросить всех пассажиров «Майбаха», в котором в момент аварии находилась Собчак. Водитель автомобиля Олег Цой уже признал вину и раскаялся в содеянном, он находится под домашним арестом.

Авария произошла 9 октября на трассе по пути в аэропорт Адлер. Mercedes с Ксенией Собчак, находившейся на месте пассажира, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Volkswagen. В результате погибла женщина, два человека пострадали.