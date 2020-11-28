Собчак предсказала обнесение Москвы рвом

https://static.news.ru/photo/8db00da0-315a-11eb-bc8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала последние инициативы властей, в том числе увеличение ставки «налога для богатых», а также поделилась своим мнением относительно пропускного режима, который вводили в Москве во время пандемии. Журналистка считает, что теперь власть, возможно, «перестанет скрывать, что Москва — не совсем Россия».

По мнению Собчак, столичная администрация вполне может вырыть вдоль МКАД ров.

Будем теперь так работать с заграницей? Я имею в виду Балашиху, — сказала она.

Обеспокоена телеведущая и введением новой ставки НДФЛ для физлиц, доход которых стартует от 5 млн в год. Теперь они должны платить не привычные 13%, а 15%. Нововведение вступает в силу с 2021 года, и Собчак отметила, что россияне «потихоньку начинают получать новогодние подарки от государства».

Она подчеркнула, что всегда исправно платила налоги и будет делать это и впредь. Однако Собчак хотела бы знать, куда отправят полученные от повышенной ставки 60 млрд рублей, и сомневается, что они пойдут на помощь тяжелобольным детям.

Кажется, некоторых из этих детей мы даже знаем, — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Кроме того, затронула Собчак и вопрос отправки Пенсионным фондом «помощи одному полуострову» и намекнула, что все деньги теперь осядут в столице.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. За счёт этих средств будет финансироваться лечение детей с тяжёлыми и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), писал NEWS.ru.