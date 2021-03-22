Собчак оправдалась за фильм о скопинском маньяке

https://static.news.ru/photo/ac66843c-8b18-11eb-bf11-96000091f725_660.jpg Ксения Собчак Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак сняла фильм про скопинского маньяка Виктора Мохова. На своей странице в Instagram телеведущая и журналистка решила заранее оправдаться за видео. По её словам, она наперёд уже знает, что будет много дизлайков и возмущённых комментариев.

По словам Собчак, завистникам и врагам ведь лишь бы найти повод покритиковать её и неважно за что. Она заявила, что решение взять интервью у маньяка было осознанным.

Не трудитесь морализаторствовать и изображать обеспокоенную добродетель. Это наш осознанный выбор — мой и моей команды. И это наше право, как журналистов — исследовать границы добра и зла. Нельзя понять природу зла, если не заходить на его территорию, — написала Собчак.

Кроме того, Собчак сравнила свою беседу с Моховым с интервью с Адольфом Гитлером. Она отметила, что все почему-то привыкли думать, что интервью с маньяком или фильм про него — это какая-то форма комплимента, а все интервью обязательно должны быть с хорошим и правильным человеком.

А как по мне, плох тот журналист, кто не воспользуется подвергнувшимся шансом взять интервью у Гитлера, — заявила Собчак.

Она также добавила, что журналист обязан «препарировать и исследовать зло, хотя бы ненадолго спускаться в подземелье, в самый ад, где 3 года и 7 месяцев провели заложницы скопинского маньяка».

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку.

В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта. Однако, вместо того чтобы вернуться домой, как это предписывают правила, он отправился сниматься в телешоу, а затем, получив солидный гонорар, поехал отдыхать. При этом представители ведущих федеральных каналов открестились от приглашения скопинского маньяка к себе в эфир. Об этом писал NEWS.ru.