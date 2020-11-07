СМИ узнали, почему Ефремова не оставили в СИЗО

https://static.news.ru/photo/819cf310-217a-11eb-a33a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаила Ефремова, втайне от родных этапированного в колонию, не могли оставить в СИЗО. Об этом рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Обещание адвокатов Ефремова оставить его отбывать наказание в СИЗО само по себе выглядит смешным, считает правозащитник.

Ефремов уже осуждённый, и незаконно держать его вместе с подозреваемыми в одной камере. Мне непонятно, как могли договориться, чтобы он оставался в СИЗО, — говорит Мельников в беседе с KP.RU.

Таких, как Ефремов, в следственном изоляторе не оставляют, уверен Мельников, хотя актёр мог попроситься работать в хозотряде, заниматься уборкой, раздачей пищи, стать библиотекарем, но, как правило, на такую работу берут осуждённых по другим статьям.

В колонии актёра ждут тоже хорошие условия, считает Мельников. И исправительному учреждению его присутствие также пойдёт на пользу.

То, что Ефремову будут особые условия в колонии, понятно абсолютно всем. И это, наверное, и к лучшему. Может быть, смогут открыть филиалы театральных кружков в нескольких местах и в той колонии, где Ефремов, — предположил правозащитник, добавив, что к этой колонии будет приковано повышенное внимание.

Мельников считает, что такая ВИП-персона — это хорошо для колонии: скорее всего, туда часто будет наезжать с проверками руководство ФСИН, прокуратура, в исправительном учреждении сделают ремонт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в случае если осуждённому за смертельное ДТП актёру Михаилу Ефремову понадобится помощь во время пребывания в колонии в Белгородской области, местная Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) готова отреагировать. Об этом заявила председатель белгородской ОНК Наталья Сокольская.