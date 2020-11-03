Названа причина смерти автора мультфильмов про Незнайку

https://static.news.ru/photo/ada23dca-1de8-11eb-b33c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Шафранюк Фото: animator.ru

Один из авторов мультфильмов о Незнайке и кукольной мультипликационной ленты «Волшебник Изумрудного города» Владимир Шафранюк умер от злокачественной опухоли в возрасте 85 лет.

По предварительным данным, мэтр около 20 лет прожил с аденокарциномой простаты, пишет KP.RU со ссылкой на источник. Всё это время покойный принимал гормональные препараты. Но в последние годы его здоровье стало слабеть.

Шафранюк родился 14 февраля 1935 года. Окончил Московский инженерно-физический институт. С 1964 по 1967 год трудился на киностудии «Союзмультфильм». С начала 1970-х до середины 1980-х работал в «Мульттелефильме» творческого объединения «Экран», также сотрудничал со студиями «Кристмас филмз» и «Анимос».

Помимо прочего художник написал книгу «Понятие о куклах-актёрах и традиционные заблуждения», а также ряд статей, посвящённых особенностям техники театра кукол.

Ранее на Украине, как писал NEWS.ru, умер актёр Александр Немченко, более всего известный благодаря роли в картине «В бой идут одни старики». Коллеги покойного добавили, что у него была насыщенная творческая жизнь, он был удостоен звания «Заслуженный артист Украины», создал театральную студию при Доме учителя, много лет практиковал народную медицину и всегда улыбался. Церемония прощания состоится 3 ноября 2020 года в Виннице, похороны — на его малой родине в Ровно.