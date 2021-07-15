Сбивший насмерть учёного самокатчик оказался мошенником из Белоруссии

Электросамокатчиком, из-за столкновения с которым в Москве погиб биолог Иван Пигарёв, оказался Пётр Ворошень, которого якобы обвиняют в мошенничестве. Он сбежал из Белоруссии, где обманул 14 человек, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Дело так и не возбудили, а в гражданский суд пошли немногие из нас. По данным МВД, Ворошень выехал на Украину. Его родственники спрятали. Есть подозрение, что и РУВД подмазали, — рассказал один из пострадавших.

Также сообщается, что Ворошень нажился на семь с половиной миллионов рублей. Он брал в долг с обещанием вернуть больше, но затем исчезал. Сейчас Ворошень в больнице, после аварии ему сделали операцию.

Ранее замдиректора Института проблем передачи информации имени Харкевича Кирилл Иванов рассказал, что его погибший коллега Иван Пигарёв — правнук Тютчева. Он работал в институте с основания в 1961 году. Пигарёв разработал Висцеральную теорию сна, которая утверждает, что во сне организм получает информацию от внутренних органов.