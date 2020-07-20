СМИ: российские элиты уже в апреле получили вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/8eced032-ca57-11ea-bfb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: 003 David Devins/Medicimage LTD/Global Look Press

Представители российской политической и деловой элиты уже получили доступ к экспериментальной вакцине от коронавирусной инфекции нового типа. Они были привиты препаратом, разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом 20 июля сообщили американские СМИ со ссылкой на слова информированного источника.

Отмечается, что десятки высокопоставленных чиновников и руководителей крупнейших компаний в РФ получили вакцину ещё в апреле. В их числе главы алюминиевого гиганта United Co. Rusal. Получившие доступ к препарату представители элиты не афишируют эту информацию, так как сведения не являются публичными.

В России высокопоставленные чиновники и крупные бизнесмены уже получили вакцину. Страна старается быть первой в разработке препарата в мире, — сообщает Bloomberg.

За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 14 664 612 человек. Погибли от инфекции 609 370. Выздоровели 8 737 166. Лидерами по числу пациентов являются США (3 898 550 инфицированных, 1 802 338 выздоровевших, 143 289 умерших), Бразилия (2 099 896 заболели, 79 533 погибли, 1 371 229 поправились), Индия (1 118 780 пациентов, 700 399 исцелились, 27 503 скончались). Россия — на четвёртом месте.

В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 771 795 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 551,2 тысячи пациентов, умерли 12,3 тысячи.

Как ранее передавал NEWS.ru, Минобороны РФ успешно завершило финальную фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые проводились совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.