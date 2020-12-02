СМИ: пациенты с гепатитом С остались без медпомощи из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/ad585a7e-351d-11eb-84e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Пациенты с гепатитом С не могут попасть на приём к врачам или сдать анализы из-за пандемии коронавируса. С жалобами больные обратились в Международную общественную организацию «Вместе против гепатита».

По данным организации, не удалось попасть на приём к специалисту (врачу-инфекционисту) 28% пациентов, в поликлинику не смогли попасть 25% больных, не смогли сдать анализы 21% обратившихся за помощью, плановой госпитализацией не смогли воспользоваться 16% пациентов, приводят «Известия» данные организации.

Не получили ранее назначенную терапию 17% больных, вынуждены были прервать лечение 8% пациентов. Проблема обусловлена тем, что часть специалистов направлена на борьбу с коронавирусом, а многие специализированные стационары перепрофилированы под лечение «ковидных» больных.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Московский области Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с коронавирусом не должна повлиять на оказание плановой медицинской помощи жителям региона. К осени в регионе были добавлены около 19 тысяч больничных коек для госпитализированных с COVID-19.